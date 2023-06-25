ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стали известны причины разногласий между Килианом Мбаппе и «ПСЖ»

Ранее футболист отказался продлевать контракт с клубом до 2025 года.
25 июня 2023 08:35
автор: Сергей Иванов

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил недовольство тем, что руководство клуба не выполнило его требований. Об этом сообщает Cadena SER, ссылаясь на слова журналиста Андреса Онрубия.

Отмечается, что перед началом сезона-2022/23 24-летний француз попросил боссов парижан подписать нападающего Роберта Левандовски, а также назначить Зинедина Зидана главным тренером команды.

По информации источника, футболист провел личную беседу с польским форвардом до того, как его трансфер из «Баварии» в «Барселону» был оформлен.

Также журналист сообщил, что первый матч прошедшего сезона в чемпионате Франции Мбаппе пропустил не из-за травмы, как об этом было сказано ранее, а из-за недовольства действиями руководства клуба.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. Всего за команду он забил 212 голов и отдал 98 результативных передач в 260 матчах во всех турнирах. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

источник: Cadena SER
Стали известны причины разногласий между Килианом Мбаппе и «ПСЖ»
Ранее футболист отказался продлевать контракт с клубом до 2025 года.
25.06.2023 08:35
Футбол
автор: Сергей Иванов
Матч между сборными Грузии и Бельгии побил исторический рекорд по посещаемости на молодежных Евро
Игра национальных команд состоялась в субботу, 24 июня, в Тбилиси.
25.06.2023 00:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник сборной Хорватии Гвардиол согласился стать игроком «Манчестер Сити»
Защитник сборной Хорватии Гвардиол согласился стать игроком «Манчестер Сити»
Английский клуб пытается договориться о сумме трансфера футболиста.
24.06.2023 23:55
Футбол
автор: Сергей Иванов
Лионель Месси: я уже не тот, каким был несколько лет назад
Лионель Месси: я уже не тот, каким был несколько лет назад
Аргентинец сделал неожиданное признание.
24.06.2023 23:42
Футбол
автор: Александр Шульгин
Форвард «Наполи» Осимхен входит в сферу интересов трех топ-клубов АПЛ
Действующее соглашение футболиста с итальянской командой рассчитано до конца сезона-2024/25.
24.06.2023 23:15
Футбол
автор: Сергей Иванов
Гаттузо продолжит тренерскую деятельность в Саудовской Аравии
Итальянский специалист ведет переговоры с командами аравийского чемпионата. 
24.06.2023 23:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Легендарный российский тренер объяснил, почему рад возвращению Фернандеса в ЦСКА
Русский бразилец снова наденет армейскую форму.
24.06.2023 22:52
Футбол
автор: Александр Шульгин
Коновалов назвал самый интригующий матч группового этапа Кубка России
Российские команды узнали своих соперников по группам в субботу, 24 июня.
24.06.2023 22:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Де Брейне не поможет «Манчестер Сити» на старте сезона-2023/2024
Бельгийский футболист помог «горожанам» оформить требл в минувшем сезоне.
24.06.2023 22:28
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера полузащитника «Челси» Маунта 
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера полузащитника «Челси» Маунта 
В качестве альтернативы манкунианцы рассматривают футболиста «Брайтона».
24.06.2023 22:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.