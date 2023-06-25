Стали известны причины разногласий между Килианом Мбаппе и «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил недовольство тем, что руководство клуба не выполнило его требований. Об этом сообщает Cadena SER, ссылаясь на слова журналиста Андреса Онрубия.

Отмечается, что перед началом сезона-2022/23 24-летний француз попросил боссов парижан подписать нападающего Роберта Левандовски, а также назначить Зинедина Зидана главным тренером команды.

По информации источника, футболист провел личную беседу с польским форвардом до того, как его трансфер из «Баварии» в «Барселону» был оформлен.

Также журналист сообщил, что первый матч прошедшего сезона в чемпионате Франции Мбаппе пропустил не из-за травмы, как об этом было сказано ранее, а из-за недовольства действиями руководства клуба.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. Всего за команду он забил 212 голов и отдал 98 результативных передач в 260 матчах во всех турнирах. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.