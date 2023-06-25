Агент Чистякова прокомментировал возможный уход футболиста из «Зенита»

Агент Андрей Талаев, клиентом которого является защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, высказался по поводу появившихся слухов о том, что футболист может покинуть петербургский клуб.

Ранее стало известно, что в подписании 29-летнего игрока заинтересован «Локомотив».

– У него действующий контракт. Он намерен его отработать. На сегодняшний день такая ситуация. Думает ли он об уходе из клуба или аренде в другую команду? Нет. Если «Зенит» будет открыт к предложениям, тогда будем думать, – цитирует Талаева «РБ-Спорт».

Напомним, что Чистяков пополнил состав «Зенита» в октябре 2020 года. Всего за петербуржцев он провел 74 матча, забил один гол и отдал три результативных паса. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета «Ростова», «Тамбова» и «Шинника». В составе сборной России он отыграл четыре встречи.