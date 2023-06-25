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Гризманн хочет продолжить свою карьеру в «Атлетико»

Действующий контракт футболиста с командой истекает в конце июня.
25 июня 2023 09:27
автор: Сергей Иванов

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн выразил заинтересованность в том, чтобы остаться в мадридском клубе.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 32-летний француз доволен своим положением в стане «матрасников» и не намерен уходить из команды в летнее трансферное окно.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что нападающего хочет подписать клуб из Саудовской Аравии – «Аль-Наср». Отмечалось, что за переход игрока готовы заплатить 25 миллионов евро.

Напомним, что в сезоне-2022/23 Гризманн принял участие в 48 матчах «Атлетико» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 19 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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