Кириченко объяснил, почему Дзюба идеально подходит «Локомотиву»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко высказался об игре Артема Дзюбы за московский «Локомотив».

«Дзюба и «Локомотив» идеально нашли друг друга. Игра «Локо» подходит Артему, потому что он все-таки выполняет роль столба, завершителя атак. Все остальные футболисты команды довольно быстрые, мобильные, много играют в атаке, много создают моментов. Таким образом, моменты у Дзюбы есть, а в его мастерстве никогда ни у кого сомнений не было», — приводят слова Кириченко «Известия».

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в качестве свободного агента зимой этого года. В мае команда объявила о продлении соглашения с 34-летним нападающим. Новое соглашение рассчитано на год, но может быть продлено еще на один сезон. В 2023 году Дзюба провел десять матчей в РПЛ, став автором восьми мячей и пяти результативных передач.