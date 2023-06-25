Президент РПЛ рассказал, по какой причине не смог посетить матч ЦСКА – «Ростов»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о том, почему он не смог посетить матч 30-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом» (4:1).

«Я сам не мог пройти на матч ЦСКА — «Ростов», не загружалось приложение «Госуслуги». Это было ожидаемой проблемой, мы ее обсуждали с коллегами и предлагали заранее пройти тестирование. К сожалению, не удалось этого сделать. Это жирный минус нам всем, что болельщики столкнулись с этой проблемой. В целом я уверен, что система будет улучшаться», - приводит слова Алаева «РБ Спорт».

ЦСКА по итогам сезона-2022/2023 занял второе место в турнирной таблице, впервые за пять лет выиграв медали национального первенства. «Ростов» по итогам сезона остался четвертым.

Чемпионом страны в пятый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».