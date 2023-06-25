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Президент РПЛ рассказал, по какой причине не смог посетить матч ЦСКА – «Ростов»

Армейцы в этом матче гарантировали себе серебряные медали чемпионата.
25 июня 2023 09:48
автор: Александр Кожевников

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о том, почему он не смог посетить матч 30-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом» (4:1).

«Я сам не мог пройти на матч ЦСКА — «Ростов», не загружалось приложение «Госуслуги». Это было ожидаемой проблемой, мы ее обсуждали с коллегами и предлагали заранее пройти тестирование. К сожалению, не удалось этого сделать. Это жирный минус нам всем, что болельщики столкнулись с этой проблемой. В целом я уверен, что система будет улучшаться», - приводит слова Алаева «РБ Спорт».

ЦСКА по итогам сезона-2022/2023 занял второе место в турнирной таблице, впервые за пять лет выиграв медали национального первенства. «Ростов» по итогам сезона остался четвертым.

Чемпионом страны в пятый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».

источник: «РБ-Спорт»
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