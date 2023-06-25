В «Милане» определились с заменой полузащитника Тонали

Руководство «Милана» находится в шаге от подписания контракта с хавбеком «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем.

Согласно данным портала Lazio Press, «россонери» рассматривают 28-летнего серба в качестве замены полузащитнику Сандро Тонали, который в скором времени станет игроком «Ньюкасла».

Отмечается, что римский клуб хочет получить за трансфер футболиста не менее 35 миллионов евро.

Напомним, что Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с августа 2015 года. В общей сложности он провел за орлов 341 матч, забил 69 голов и отдал 59 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.