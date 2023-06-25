Лукас Эрнандес близок к тому, чтобы покинуть «Баварию» и стать игроком «ПСЖ»

«ПСЖ» может подписать защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса в летнее трансферное окно. Об этом сообщает L'Equipe.

Отмечается, что руководство парижского клуба договорилось с 27-летним футболистом об условиях личного контракта. При этом игрок уведомил боссов мюнхенцев о своем желании продолжить свою карьеру на родине.

Согласно данным источника, сумма трансфера защитника составит 35-40 миллионов евро.

Напомним, что Эрнандес выступает за «Баварию» с июля 2019 года. Всего за клуб он отыграл 107 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт истекает в конце сезона-2023/24.

В составе сборной Франции защитник стал чемпионом мира в 2018 году.