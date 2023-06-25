ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Лукас Эрнандес близок к тому, чтобы покинуть «Баварию» и стать игроком «ПСЖ»

Французский футболист выступает за клуб Бундеслиги с 2019 года.
25 июня 2023 10:30
автор: Сергей Иванов

«ПСЖ» может подписать защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса в летнее трансферное окно. Об этом сообщает L'Equipe.

Отмечается, что руководство парижского клуба договорилось с 27-летним футболистом об условиях личного контракта. При этом игрок уведомил боссов мюнхенцев о своем желании продолжить свою карьеру на родине.

Согласно данным источника, сумма трансфера защитника составит 35-40 миллионов евро.

Напомним, что Эрнандес выступает за «Баварию» с июля 2019 года. Всего за клуб он отыграл 107 матчей, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт истекает в конце сезона-2023/24.

В составе сборной Франции защитник стал чемпионом мира в 2018 году.

источник: L'Equipe
Главный тренер «Ахмата» рассказал о состоянии травмированного Агаларова
В прошлом сезоне Гамид забил пять голов за грозненский клуб.
25.06.2023 10:31
Футбол
автор: Александр Кожевников
Лукас Эрнандес близок к тому, чтобы покинуть «Баварию» и стать игроком «ПСЖ»
Французский футболист выступает за клуб Бундеслиги с 2019 года.
25.06.2023 10:30
Футбол
автор: Сергей Иванов
В «Милане» определились с заменой полузащитника Тонали
Футболист выступает в Серии А c 2015 года.
25.06.2023 09:55
Футбол
автор: Сергей Иванов
Президент РПЛ рассказал, по какой причине не смог посетить матч ЦСКА – «Ростов»
Армейцы в этом матче гарантировали себе серебряные медали чемпионата.
25.06.2023 09:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
Кириченко объяснил, почему Дзюба идеально подходит «Локомотиву»
Игрок выступает за «железнодорожников» с февраля этого года.
25.06.2023 09:42
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гризманн хочет продолжить свою карьеру в «Атлетико»
Действующий контракт футболиста с командой истекает в конце июня.
25.06.2023 09:27
Футбол
автор: Сергей Иванов
Агент Чистякова прокомментировал возможный уход футболиста из «Зенита»
Игрок выступает за сине-бело-голубых с осени 2020 года.
25.06.2023 09:12
Футбол
автор: Сергей Иванов
Стали известны причины разногласий между Килианом Мбаппе и «ПСЖ»
Ранее футболист отказался продлевать контракт с клубом до 2025 года.
25.06.2023 08:35
Футбол
автор: Сергей Иванов
Матч между сборными Грузии и Бельгии побил исторический рекорд по посещаемости на молодежных Евро
Игра национальных команд состоялась в субботу, 24 июня, в Тбилиси.
25.06.2023 00:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник сборной Хорватии Гвардиол согласился стать игроком «Манчестер Сити»
Защитник сборной Хорватии Гвардиол согласился стать игроком «Манчестер Сити»
Английский клуб пытается договориться о сумме трансфера футболиста.
24.06.2023 23:55
Футбол
автор: Сергей Иванов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.