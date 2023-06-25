Главный тренер «Ахмата» рассказал о состоянии травмированного Агаларова

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о состоянии здоровья форварда клуба Гамида Агаларова.

«Агаларов нормально себя чувствует. Он на подходе, работает индивидуально, но скоро будет тренироваться в общей группе. К началу чемпионата он точно будет готов», – приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Агаларов пополнил состав «Ахмата» в июле прошлого года. Сумма его трансфера из «Уфы» составила 3,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 29 матчах, став автором пяти забитых мячей и трех результативных передач.