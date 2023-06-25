«Хотелось бы больше решимости со стороны европейских коллег». Сорокин – о позиции УЕФА

Глава оргкомитета ЧМ-2018, советник президента РФС Алексей Сорокин оценил позицию УЕФА и ФИФА по отстранению российского футбола.

«Мы со своей стороны делаем все необходимо, стимулируем к диалогу, обсуждению и каким-то послаблениям. Но как я уже неоднократно говорил, хотелось бы больше решимости со стороны наших европейских коллег», – приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от выступления во всех международных соревнованиях под своей эгидой.

По словам президента РФС Александра Дюкова, в случае отсутствия подвижек в переговорах с УЕФА будет рассмотрен вариант перехода России в азиатскую футбольную федерацию.