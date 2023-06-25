Нападающий ЦСКА, приостановивший контракт с клубом, может продолжить карьеру в Турции

Фланговый нападающий ЦСКА Чидера Эджуке входит в сферу интересов клуба чемпионата Турции.

По информации источника, 25-летнего нигерийца хочет подписать «Трабзонспор». Отмечается, что руководство команды готово вступить в переговоры по трансферу игрока после того, как сделку одобрит главный тренер Ненад Белица. При этом сам футболист не желает возвращаться в стан армейцев.

Напомним, что летом 2022 года ЦСКА объявил о том, что Эджуке воспользовался поправкой ФИФА и приостановил свой контракт с московским клубом.

Сезон-2022/23 форвард провел в аренде в «Герте». Всего на счету вингера 21 сыгранный матч за берлинцев, в которых он сделал три результативных паса.

Действующее соглашение Эджуке с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года.