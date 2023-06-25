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Агент полузащитника «Зенита» Вендела назвал причину нахождения футболиста в Бразилии

В сезоне-2022/23 игрок забил девять голов и отдал пять результативных передач в 33 матчах за российский клуб.
25 июня 2023 11:14
автор: Сергей Иванов

Агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, объяснил, почему его клиент еще не прибыл в расположение петербургского клуба.

Ранее другой представитель футболиста, а именно Чезаре Барбьери, заявил, что хавбек не планирует возвращаться в Россию, пока ситуация в стране не стабилизируется.

– На самом деле все было запланировано для возвращения Вендела, но «Зенит» отпустил его из-за проблем со здоровьем в семье, – цитирует агента журналист Фабио Алейшо в своих соцсетях.

Напомним, что Вендел выступает за «Зенит» с октябре 2020 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 33 матчах клуба во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

источник: «Советский спорт»
Агент полузащитника «Зенита» Вендела назвал причину нахождения футболиста в Бразилии
В сезоне-2022/23 игрок забил девять голов и отдал пять результативных передач в 33 матчах за российский клуб.
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