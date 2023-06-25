В «Зените» рассказали, когда Вендел вернется в расположение клуба

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что полузащитник клуба Вендел в скором времени вернется в Россию.

Ранее агент игрока, Тьяго Рибейро, рассказал о том, что его клиент находится в Бразилии из-за проблем со здоровьем в семье.

– Вендел присоединится к «Зениту» в ближайшее время, – приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Напомним, что в среду, 21 июня, подопечные Сергея Семака вышли из отпуска, а спустя два дня приступили к тренировкам.

Что касается Вендела, то на счету 25-летнего хавбека девять забитых мячей и пять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых в сезоне-2022/23.