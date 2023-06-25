Сорокин считает, что России могут вернуть позиции в рейтинге УЕФА

Глава оргкомитета ЧМ-2018, советник президента РФС Алексей Сорокин высказался о том, может ли Россия сохранить свои позиции в рейтинге УЕФА осле потенциального восстановления.

«Должны быть договоренности о каких-то специальных решениях, которые не позволят нам начинать с нуля. Это будет несправедливо. Все это понимают.

Конечно, это возможно. Если возможно специальное решение, ущемляющее нас в правах, то возможно специальное решение, восстанавливающее нас в тех же правах, чтобы не начинать с чистого листа», - приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от выступления во всех международных соревнованиях под своей эгидой.