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Сорокин считает, что России могут вернуть позиции в рейтинге УЕФА

Россия находится на 18-м месте в таблице.
25 июня 2023 11:44
автор: Александр Кожевников

Глава оргкомитета ЧМ-2018, советник президента РФС Алексей Сорокин высказался о том, может ли Россия сохранить свои позиции в рейтинге УЕФА осле потенциального восстановления.

«Должны быть договоренности о каких-то специальных решениях, которые не позволят нам начинать с нуля. Это будет несправедливо. Все это понимают.

Конечно, это возможно. Если возможно специальное решение, ущемляющее нас в правах, то возможно специальное решение, восстанавливающее нас в тех же правах, чтобы не начинать с чистого листа», - приводит слова Сорокина «Спорт-Экспресс».

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от выступления во всех международных соревнованиях под своей эгидой.

источник: «Спорт-Экспресс»
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