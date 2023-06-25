Легенду «Спартака» Юрия Гаврилова выписали из больницы

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов был выписан из больницы. Об этом сообщает член комитета ветеранов московского клуба Александр Хаджи.

Ранее стало известно, что 70-летний россиянин перенес операцию после инсульта.

«Юрий Васильевич Гаврилов из больницы уже выписан, его направили в реабилитационный центр. Там он под наблюдением квалифицированных специалистов будет проходить процесс восстановления. И после улучшения здоровья его выпишут домой», – приводит слова Хаджи «РИА Новости».

Напомним, что Юрий Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. Он является чемпионом СССР, а также бронзовым призером ОИ-1980 в составе национальной сборной.