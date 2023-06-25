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Легенду «Спартака» Юрия Гаврилова выписали из больницы

Экс-игрок красно-белых перенес инсульт.
Легенду «Спартака» Юрия Гаврилова выписали из больницы
25 июня 2023 12:01
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов был выписан из больницы. Об этом сообщает член комитета ветеранов московского клуба Александр Хаджи.

Ранее стало известно, что 70-летний россиянин перенес операцию после инсульта.

«Юрий Васильевич Гаврилов из больницы уже выписан, его направили в реабилитационный центр. Там он под наблюдением квалифицированных специалистов будет проходить процесс восстановления. И после улучшения здоровья его выпишут домой», – приводит слова Хаджи «РИА Новости».

Напомним, что Юрий Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. Он является чемпионом СССР, а также бронзовым призером ОИ-1980 в составе национальной сборной.

источник: «РИА Новости»
Легенду «Спартака» Юрия Гаврилова выписали из больницы
Легенду «Спартака» Юрия Гаврилова выписали из больницы
Экс-игрок красно-белых перенес инсульт.
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