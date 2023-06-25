Писарский назвал причину низкой результативности в составе «Крыльев Советов»

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, почему его результативность снизилась во второй половине сезона-2022/2023.

По словам футболиста, он попал в сложную жизненную ситуацию.

«Много говорил не прессе, а родственникам, что вторая часть сезона получилась очень скомканная. И девушке своей говорил, что попал в такую ситуацию, где много забот и голова забита другими вещами, а не футболом. Мне кажется, что все это повлияло на мою игру и результативность», – приводит слова Писарского «Чемпионат».

Добавим, что Писарский присоединился к «Крыльям Советов» в январе 2023 года. С тех пор за самарский клуб он сыграл 16 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026-го.

Первую половину прошедшего сезона футболиста провел в «Оренбурге», отличившись 17 забитыми мячами и двумя ассистами в 19 встречах.