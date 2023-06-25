Мбаппе может стать игроком «Реала» в течение двух недель 

«Реал» может приобрести форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ближайшее время. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает источник, «сливочные» убеждены, что смогут оформить трансфер 24-летнего футболиста в течение двух недель. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 за парижскую команду он сыграл 43 матча, в которых забил 41 гол и отдал десять результативных передач. Его контракт с красно-синими действует до лета 2024 года. Ранее он сообщил, что не будет активировать опцию продления соглашения с французским клубом.