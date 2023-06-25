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«Манчестер Юнайтед» не выходил из переговоров по трансферу Маунта 

Манкунианцы ожидают, что «Челси» примет их последнее предложение.
25 июня 2023 12:46
автор: Глеб Шевяков

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в покупке полузащитника «Челси» Мейсона Маунта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, «красные дьяволы» рассчитывают, что лондонский клуб примет их последнее предложение о переходе английского хавбека в размере 64 миллиона фунтов. Сообщается, что команда Эрика тен Хага не готова платить сумму, которую требует «пенсионеры» (€ 76 млн). Ранее синие отклонили три предложения по трансферу 24-летнего игрока.

Добавим, что Маунт является воспитанником «Челси». В прошедшем сезоне за лондонцев он сыграл 35 матчей, отличился тремя забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

источник: «Советский спорт»
«Манчестер Юнайтед» не выходил из переговоров по трансферу Маунта 
Манкунианцы ожидают, что «Челси» примет их последнее предложение.
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