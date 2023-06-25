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Павел Каманцев: все наши арбитры находятся в списках ФИФА и могут быть назначены в любой момент

Сергея Карасева включили в элитную группу арбитров от УЕФА.
25 июня 2023 12:59
автор: Александр Кожевников

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев отреагировал на попадание Сергея Карасева в элитную группу арбитров от УЕФА.

«Карасев там всегда находился. Все наши арбитры находятся в списках ФИФА определенной категории и могут быть назначены в любой момент. Это подтверждает, что в отношении судей никаких дискриминационных мер не существует. Есть просто не вызов на определенные матчи. Эту ситуацию можно устранить в любой момент», - приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, российские клубы и сборная отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года из-за ситуации на Украине.

источник: «Спорт-Экспресс»
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