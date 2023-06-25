Каманцев рассказал о планах работы арбитров в предстоящем сезоне РПЛ 

Глава судейского департамента Российского футбольного союза Павел Каманцев высказался насчет ошибок арбитров на матчах чемпионата России.

«Мы сфокусированы на качестве работы, а не на объяснении ошибок. Не хотим объяснять ошибки. Хотим, чтобы их стало меньше. Хотим сделать так, чтобы нам было нечего объяснять. Но если даже и будет что объяснять, то по минимуму», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».

Напомним, что сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги начнется 23 июля. В прошедшем сезоне чемпионом России стал «Зенит».