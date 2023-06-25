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Известный агент объяснил, повлияет ли ситуация в России на трансферы иностранных игроков

Ранее в нескольких субъектах страны был введен режим КТО.
25 июня 2023 13:21
автор: Сергей Иванов

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением по поводу возможности трансферов легионеров в условиях сложившейся политической ситуации в России.

По мнению функционера, иностранные игроки продолжат свои выступления за российские команды и не покинут страну в ближайшее время.

– Сегодняшняя ситуация в России никак не повлияет на иностранные трансферы. Никто не будет бояться каких-то новостей, если будет хороший контракт. Не думаю, что кто-то из иностранцев досрочно покинет РПЛ и не думаю, что не приедут новые, – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, что ранее на территории Москвы, Московской и Воронежской областей был введен режим контртеррористической операции. В связи с этим до 1 июля 2023 года были отменены все массовые мероприятия, которые должны были проводиться на открытом воздухе.

источник: Sport24.ru
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