Тренер ЦСКА Федотов раскрыл секрет успеха «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением по поводу гегемонии «Зенита» в чемпионате России.

«Гегемония «Зенита»? Все определяет, наверное, финансовое состояние. Мы видим, что, например, «Бавария» – тот же гегемон в Германии. По каким причинам? Этот клуб финансово более устойчив. ЦСКА будет искать пути, чтобы двигаться вперед. Будем трудиться, чтобы попасть минимум в двойку. Время покажет», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

Напомним, что в сезоне-2022/2023 «Зенит» выиграл титул РПЛ в пятый раз подряд. ЦСКА стал серебряным призером чемпионата, а также выиграл Кубок России.