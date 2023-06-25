Зидан прокомментировал переход Беллингема в «Реал»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о переходе полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в мадридский клуб.

«Джуд Беллингем - важный игрок для нашего будущего. Он готов играть в «Реале». Я встречался с ним на финале чемпионата мира 2022 года, мы немного поговорили. Надеюсь, у него будет отличная карьера», - приводит слова Зидана Madrid Xtra.

Беллингем выступал за «Боруссию» с июля 2020 года. В минувшем сезоне за команду Эдина Терзича он принял участие в 42 матчах, отличился 14-ю забитыми мячами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что сумма сделки по 19-летнему хавбеку составила 103 миллионов евро. Кроме того, немецкая команда может получить бонусы (34 миллиона евро) за трансфер англичанина при определенных условиях.