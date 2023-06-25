Тренер «Арсенала» объяснил, чего не хватило лондонскому клубу для завоевания титула в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги чемпионата Англии сезона-2022/23.

«Чего нам не хватило для победы? Многого. Мы были наказаны за те три ничейных исхода подряд, которые получили. У нас было три или четыре травмы игроков, с этого момента все усложнилось. Нашим соперником была лучшая команда в мире, лучший тренер в мире... Нам не оставалось ничего другого, кроме как принять это и пожать руку чемпиону», – приводит слова Микеля Артеты Marca.

Отметим, что лондонский клуб занял второе место в турнирной таблице АПЛ, отстав от победителя национального первенства, «Манчестер Сити», на пять очков.