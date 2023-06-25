Самошников рассказал, когда узнал об интересе «Локомотива»

Фланговый защитник «Локомотива» Илья Самошников высказался о своем переходе в столичную команду.

«Я зимой узнал об интересе. Как бы пообщались, сказал, что вот летом заканчивается контракт. Будем как бы летом разговаривать. Над переходом вообще не думал. Советовался с женой, с мамой и все. Все поддержали сразу. Тут отличный коллектив, поэтому особо осваиваться не нужно», — приводит слова Самошникова пресс-служба красно-зеленых.

Добавим, что Самошников перешел в «Локомотив» нынешним летом после того, как у него истек контракт с «Рубином». В сезоне-2022/2023 за казанский клуб он отыграл 28 матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи.