Полузащитник «Интера» Брозович близок к переходу в «Аль-Наср»

Хавбек «Интера» Марцело Брозовича в ближайшее время перейдет в «Аль-Наср». Об этом сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, саудовская команда заплатит за игрока сборной Хорватии 25 миллионов евро. Сообщается, что стороны объявят о завершении трансфера в воскресенье, 25 июня.

Добавим, что Брозович играет за «Интер» с 2016 года. В сезоне-2022/2023 в составе «нерадузрри» он принял участие в 40 матчах, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Контракт 30-летнего полузащитника с миланским клубом рассчитан до лета 2026 года.