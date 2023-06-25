«Челси» намерен приобрести голкипера сборной Португалии

«Челси» проявляет интерес к вратарю «Порту» и сборной Португалии Диогу Коште. Об этом информирует портал A Bola.

По информации источника, руководство лондонской команды готово удовлетворить требования «драконов» и заплатить 75 миллионов евро за трансфер 23-летнего футболиста этим летом. Отмечается, что сперва «синие» отправят платеж в размере 25 миллионов, а остальную сумму выплатят двумя другими траншами в более поздние сроки.

Напомним, что Кошта является воспитанником академии Порту. Всего в составе клуба он отыграл 109 матчей, пропустил 91 гол и 47 раз отстоял «на ноль». Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

За сборную Португалии голкипер провел 14 встреч.