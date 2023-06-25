Титов оценил выступление «Спартака» в прошедшем сезоне

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением по поводу уровня игры московского клуба в прошедшем сезоне.

«Спартак» остался без Кубка России и занял третье место в чемпионате, учитывая, что сегодня даже второе место не дает ни Лигу Чемпионов, ни Лигу Европы. Любую команду, а особенно «Спартак», красят кубки, награды, победы. Есть плюс — это семь ступенек вверх по таблице, но вопросов очень много», – приводит слова 47-летнего специалиста Sport24.ru.

Добавим, что «Спартак» завершил сезон на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, записав на свой счет 54 очка после 30 туров, и таким образом завоевал бронзовые медали РПЛ.

Следующий сезон национального первенства стартует 23 июля.