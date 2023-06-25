Первая лига объявила лучшего тренера сезона-2022/23

Пресс-служба Первой лиги сообщила о том, что лучшим тренером прошедшего сезона стал наставник «Акрона» Евгений Калешин.

Отмечается, что 45-летний специалист, возглавивший команду в сентябре 2022 года, победил в голосовании болельщиков.

В сезоне-2022/23 тольяттинский клуб занял девятое место в турнирной таблице первенства, набрав 46 очков в 34 турах. При этом коллектив дошел до полуфинала Пути Регионов Кубка России, где проиграл будущим финалистам турнира – «Краснодару» (0:0, 2:4 по пен.).

По ходу турнира подопечные Калешина одержали победы над четырьмя московскими клубами – «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, 7:6 по пен.), «Динамо» (0:0, 4:1 по пен.) и «Спартак» (2:1).