Зидан признался, что хочет вернуться к тренерской деятельности 

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что планирует вновь приступить к тренерской работе.

«Надеюсь, что я скоро снова смогу тренировать. Мне не хватает адреналина. Со стороны смотришь на футбол совершенно иначе. Когда это твоя команда, тебе приходится тренировать и готовить ее к матчам, все совершенно по-другому. И мне это необходимо. У меня не было этого уже два года, но скоро будет», — приводит слова 51-летнего специалиста Telefoot.

Напомним, что в июне 2021 года Зидан покинул должность главного тренера «Реала» и с тех пор находится без работы. Королевский клуб под руководством француза стал трехкратным обладателем Лиги чемпионов, а также дважды выиграл Ла Лигу.