Форвард «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о возможном возвращении в «Спартак», в составе которого он играл ранее.

«В целом я рад остаться в «Оренбурге». Это хороший клуб. Всё есть для того, чтобы прогрессировать. В будущем хотел бы вернуться в «Спартак»? «Спартак» – это топ-клуб. Всегда хочется играть в топ-клубе, но пока я игрок «Оренбурга», – приводит слова Оганесяна Metaratings.

В минувшем сезоне 21-летний Оганесян провел за «Оренбург» 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Армении подтвердила, что контактировала с Оганесяном по поводу смены спортивного гражданства.