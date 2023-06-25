Петржела – о переходе бразильца Ду Кейроса: за «Зенит» должны играть его собственные воспитанники

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал переход в клуб бразильского футболиста Ду Кейроса.

Отметим, что в пятницу, 23 июня, петербургская команда объявила о том, что хавбек успешно прошел медицинский осмотр в стане сине-бело-голубых и провел первую тренировку. Футболист будет играть под 37-м номером.

«Я не могу сказать, как это повлияет на игру «Зенита». Но я уже давно говорил, что за «Зенит» должны играть в первую очередь его собственные воспитанники. Я говорил это в прошлом и могу повторить эти слова и сейчас», – приводит слова Петржелы «РБ-Спорт».

Напомним, что ранее в своей карьере Ду Кейрос выступал за «Коринтианс». Всего за клуб из Бразилии он провел 99 матчей, забил три гола и отдал четыре результативных паса.