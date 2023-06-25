Стала известна дата презентации Лионеля Месси в «Интер Майами»

Клуб MLS «Интер Майами» запланировал презентацию своих звездных новичков в следующем месяце. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, презентация аргентинского нападающего Лионеля Месси и испанского полузащитника Серхио Бускетса пройдет 16 июля.

При этом «Интер Майами» рассчитывает извлечь максимальную прибыль от перехода звездных игроков, поэтому в данный момент на стадионе ведутся работы по расширению количества мест для зрителей.

Напомним, минувший сезон Месси провел в «ПСЖ», однако по окончании сезона принял решение покинуть французский клуб и перейти в MLS.