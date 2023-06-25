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Игрок «Оренбурга» Оганесян поделился мнением об уходе Лички в «Динамо»

Чешский специалист продолжит свою карьеру в московской команде.
25 июня 2023 14:55
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал переход Марцела Лички на пост главного тренера «Динамо».

«Конечно, грустно, что потеряли такого сильного тренера, но мы все рады за него, так как он сделал шаг вперёд. Надеемся, что для него всё удачно сложится. Естественно, заранее никакого общения не состоялось, так как мы не знали, что он уйдёт. Но, можно сказать, что он с нами попрощался», – приводит слова Оганесяна Metaratings.

Напомним, в следующем сезоне Личку заменит его соотечественник, Иржи Ярошик.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Специалист подписал со столичным клубом однолетний контракт.

В минувшем сезоне РПЛ под руководством Марцела «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».

источник: Metaratings.ru
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