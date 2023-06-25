Фердинанд рассказал, сколько бы он стоил будучи действующим игроком

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд предположил, в какую сумму он бы оценивался на трансферном рынке, если бы был действующим игроком.

«Представьте, сколько бы я стоил сейчас. € 120 млн? Нет, это слишком мало. На сегодняшнем рынке цена составила бы € 200 млн. При этом зарплата была бы около € 500 тыс. в неделю», — приводит слова 44-летнего эксперта Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» намерен купить защитник «Лейпцига» Гвардиола за 90 миллионов евро.

Напомним, что в 2002 году «Манчестер Юнайтед» приобрел Фердинанда у «Лидса» за 45 миллионов евро. Всего за манкунианцев он сыграл 455 матчей, забил восемь голов и отдал девять результативных передач. В составе «красных дьяволов» он выиграл Лигу чемпионов и стал шестикратным чемпионом Англии.