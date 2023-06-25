Отец игрока «Локомотива» Марадишвили: «Урал» со мной не связывался

Коба Марадишвили, отец и агент полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, высказался о возможном переходе сына в екатеринбургский «Урал».

«Я являюсь не только отцом, но и представителем своего сына, поэтому должны сначала связаться со мной, а потом решение за футболистом. Ни «Урал», ни кто-либо другой со мной на связь не выходил. Сейчас мой сын — игрок «Локомотива», - приводит слова Марадишвили Sport24.

В минувшем сезоне РПЛ Марадишвили провел в составе «Локомотива» 26 встреч, в которых стал автором двух голов и пяти результативных передач.

Трансферная стоимость российского футболиста по оценкам Transfermarkt составляет 1,8 млн евро.