Артета рассказал, кого считает лучшим тренером в мире 

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что Хосеп Гвардиола, который руководит «Манчестер Сити», является лучшим тренером в мире.

«Пеп гениален. Он лучший во всем. В менеджменте, в способности убедить команду в своей идее, вовлечь каждого, раскрыть в игроках лучшее, в принятии решений до и во время матча. «Сити» — лучшая команда в мире, с лучшим составом в мире и лучшим тренером в мире», – приводит слова испанского специалиста Marca.

Напомним, что Артета работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» на протяжении трех лет, а затем возглавил «Арсенал».

По итогам прошедшего сезона «горожане» выиграли Лигу чемпионов, Кубок Англии и стали чемпионами страны. Лондонский клуб занял второе место в АПЛ.