Названо условие, при котором «Интер» подпишет Морату в летнее трансферное окно

Руководство «Интера» проявляет интерес к нападающему «Атлетико» Альваро Морате, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «нерадзурри» готовы рассмотреть вариант с подписанием 30-летнего испанца этим летом, если команду покинет Ромелу Лукаку, выступавший за миланцев на правах аренды.

Напомним, что Мората защищает цвета «Атлетико» с января 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 45 матчах, отличившись 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 20 миллионов евро.