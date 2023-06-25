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Месси поделился своим главным разочарованием во времена выступлений за «ПСЖ»

По окончании сезона-2022/2023 аргентинский форвард покинул парижскую команду.
25 июня 2023 15:59
автор: Глеб Шевяков

Новичок «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что разочарован не взятой Лигой чемпионов с «ПСЖ».

«Моя цель — выигрывать все турниры, в которых участвую, и Лига чемпионов не является исключением. За два года мы не смогли взять этот трофей, оба раза были большим разочарованием, но не стоит обесценивать те победы, которые нам удалось завоевать», – приводит слова 36-летнего футболиста beIN Sports.

Напомним, что Месси выступал за «ПСЖ» с лета 2021 года. В составе красно-синих он дважды стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. Всего за парижан он сыграл 75 матчей, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.

В июле текущего года аргентинец присоединится к «Интер Майами» на правах свободного агента.

источник: beIN SPORTS
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