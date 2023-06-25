Мостовой назвал самую сложную группу в результате жеребьевки Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался относительно жеребьевки группового этапа Кубка России.

Напомним, что действующим обладателем трофея является ЦСКА, который обыграл в суперфинале «Краснодар».

«Можнo выйти с третьего мeста и выиграть Кубок Росcии. Но самая сложная группa та, где играет «Спaртак», «Динамо», «Краснодaр» и «Пари НН», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Добавим, что в группу А попали ЦСКА, «Оренбург», «Сочи» и «Факел», в квартет В - «Ростов», «Локомотив», «Урал» и «Рубин», а в С — «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов» и «Балтика».