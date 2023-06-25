Агент Тюкавина высказался о возможном уходе игрока из «Динамо» 

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина сообщил, что его клиент не намерен покидать команду, однако готов рассмотреть предложения из Европы.

«Тюкавин — игрок «Динамо», и пока будет действовать контракт и соблюдаться условия, он останется в клубе. Никто не скрывает, что Тюкавин хочет в Европу. Но насколько это сейчас реально? На данный момент у нас контракт, который всех устраивает. Если «Динамо» захочет нас продать в Европу, то будем рассматривать варианты», — приводит слова Сафонова Sport24.ru.

Добавим, что Тюкавин выступает за основную команду «Динамо» с января 2021 года. В сезоне-2022/2023 в составе бело-голубых он принял участие в 38 матчах, забил десять голов и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в семь миллионов евро.