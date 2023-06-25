Артета озвучил ключевую цель «Арсенала» в сезоне-2023/2024

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился планами лондонской команды на следующий сезон.

«Наша цель выиграть АПЛ. Мы знаем, насколько это сложно. Это лучшая лига в мире, и следующий сезон будет самым трудным в истории АПЛ. Я здесь 22 года и никогда не видел такого уровня конкуренции, как сейчас. Теперь сюда прибыли еще и Почеттино с Ираолой. Уровень лиги настолько высок, что для победы в ней ты должен быть лучшим», – приводит слова 41-летнего специалиста Marca.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 «Арсенал» под руководством Артеты занял второе место в турнирной таблице АПЛ с разницей от чемпиона Англии – «Манчестер Сити» в пять очков.