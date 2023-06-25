В РФС дали оценку работе Галактионова на посту главного тренера молодежной сборной России

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков высказался о работе Михаила Галактионова на должности главного тренера молодежной сборной России.

«Профессионализм, с которым работал весь тренерский штаб во главе с Михаилом Михайловичем, позволил нашей сборной выйти в финальную часть чемпионата Европы после долгого перерыва. Сборная работала успешно, игроки развивались. Оценка предыдущего тренерского штаба молодежной сборной во главе с Михаилом Галактионовым только положительная», — приводит слова Лексакова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Галактионов находился на посту главного тренера молодежной сборной России с 2018 года. В ноябре прошлого года он был назначен на должность наставника «Локомотива».