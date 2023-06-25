«Галатасарай» планирует приобрести бывшего футболиста «Ростова» 

«Галатасарай» рассматривает возможность купить экс-форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова. Об этом сообщает Fotospor.

Отметим, что узбекский нападающий в данный момент принадлежит «Роме».

Как утверждает источник, турецкий клуб рассчитывает подписать 27-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Сообщается, что по правилам местного чемпионата игрок сборной Узбекистана не является легионером.

Добавим, что в январе 2023 года «Специя» арендовала Шомуродова у «Ромы». За «орлят» он провел 16 матчей, в которых отличился одним забитым мячом и отдал две результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.

Ранее он на протяжении трех лет выступал за «Ростов» (2017-2020).