«Зачем держать уголовника?» Орлов - о ситуации с нападающим «Спартака» Промесом

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался об уголовных делах, которые были возбуждены против форварда «Спартака» Квинси Промеса.

Ранее суд в Нидерландах приговорил 31-летнего футболиста к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

«Зaчем держать уголовника? Ради чего? Неужели Николай Петрович Стaростин, который придумал «Спартак» и поднял такую популярность клубa, поддержал бы тех, кто заступается в клубе за Промеса? За человека заступaются, когда доказывают его невиновность. А здeсь-то виновность есть. И это только одно дeло», — цитирует Орлова Sport24.

Добавим, что на родине Промеса также обвиняют в контрабанде 1,5 тонн наркотиков.

В минувшем сезоне Квинси провел 37 матчей, в которых забил 25 голов и отдал десять результативных передач.