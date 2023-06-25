Гладилин оценил шансы «Рубина» и «Балтики» на успешное выступление в сезоне-2023/24

Российский тренер Валерий Гладилин оценил «Рубин» и «Балтику», поднявшиеся в РПЛ из Первой лиги.

«Они будут и в чемпионате стараться, и в Кубке. Разница в классе небольшая. Если они хорошо подготовятся, если будут играть с полной самоотдачей, то они в каждом матче будут серьезными соперниками для любой команды», - приводит «Газета.ru» слова Гладилина.

Следующий сезон Российской премьер-лиги начнется 21 июля. Клубы высшего дивизиона начнут выступать в Кубке России с группового этапа. Результаты жеребьевки.