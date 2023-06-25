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Смолов стал крестным отцом сына своего бывшего одноклубника Мамаева 

Ранее футболисты вместе выступали за «Краснодар».
Смолов стал крестным отцом сына своего бывшего одноклубника Мамаева 
25 июня 2023 18:00
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Нападающий «Динамо» Федор Смолов сообщил, что стал крестным отцом Тимофея Мамаева, сына своего экс-партнера по «Краснодару» и сборной России Павла.

Отметим, что в своих соцсетях 33-летний форвард опубликовал изображение свидетельства о крещении ребенка. В списке крестных родственников упоминается полное имя игрока бело-голубых.

Напомним, что Смолов и Мамаев вместе играли за «Краснодар» с 2015 по 2018 годы. В феврале нынешнего года 34-летний полузащитник завершил профессиональную карьеру.

В сезоне-2022/2023 Федор в составе «Динамо» принял участие в 31 матче, отличился 12 забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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