Смолов стал крестным отцом сына своего бывшего одноклубника Мамаева 

Нападающий «Динамо» Федор Смолов сообщил, что стал крестным отцом Тимофея Мамаева, сына своего экс-партнера по «Краснодару» и сборной России Павла.

Отметим, что в своих соцсетях 33-летний форвард опубликовал изображение свидетельства о крещении ребенка. В списке крестных родственников упоминается полное имя игрока бело-голубых.

Напомним, что Смолов и Мамаев вместе играли за «Краснодар» с 2015 по 2018 годы. В феврале нынешнего года 34-летний полузащитник завершил профессиональную карьеру.

В сезоне-2022/2023 Федор в составе «Динамо» принял участие в 31 матче, отличился 12 забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.