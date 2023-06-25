«Челси» подпишет многолетний контракт с нападающим «Вильярреала»

Форвард «Вильярреала» Николас Джексон близок к переходу в «Челси».

Как сообщает на свей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, сейчас 21-летний футболист уже прошел медосмотр в лондонском клубе.

Отмечается, что соглашение «Челси» с Джексоном будет действовать до лета 2031 года. Клуб АПЛ заплатит за нападающего 37 млн евро. «Челси» получит выгодные условия по рассрочке платежа.

В минувшем сезоне сенегальский футболист забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 38 матчах.