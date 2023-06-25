Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал возможный уход Кузяева из клуба 

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на слухи по поводу того, что полузащитник Далер Кузяев покидает стан сине-бело-голубых.

Ранее появилась информация, что 30-летний игрок принял решение не продлевать с петербуржцами соглашение, которое истекает в конце текущего месяца.

«Кузяев покидает «Зенит»? Обращайтесь к Далеру. А слухи мы не комментируем», — приводит слова Медведева Sport24.ru.

Добавим, что Кузяев перешел в «Зенит» летом 2017 года. С того момента он провел за команду 183 матча, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач.