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Стала известна реакция футболистов «Оренбурга» на назначение Ярошика

На посту главного тренера экс-игрок ЦСКА сменил Марцела Личку.
25 июня 2023 18:25
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян рассказал, как в команде встретили нового главного тренера Иржи Ярошика.

«Знаю, что Иржи поиграл в России, но прямо сейчас не вспомню, следил ли я за его игрой в детстве: может быть, в играх «Крыльев Советов» его видел. Назначение тренера восприняли положительно. Так как он в прошлом сам футболист, думаю, он будет хорошо нас понимать. Думаю, у команды всё будет хорошо», - приводит «Матч ТВ» слова Оганесяна.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявлял, что соглашение с 45-летним специалистом заключeно на два года. До этого Ярошик работaл в чешском «Теплице».

Добавим, что в своей игровой карьере Ярошик выступал в чемпионате России за ЦСКА и «Крылья Советов».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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