Тотти выразил мнение о главном тренере «Ромы» Моуринью

Бывший капитан и нападающий «Ромы» Франческо Тотти высказался о нынешнем главном тренере клуба Жозе Моуринью.

«Отличный тренер, великий человек, он много сделал. Будем надеяться, что он сможет продолжать в том же духе», — приводит слова 46-летнего итальянца Goal.

Добавим, что Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. Под его руководством «волки» выиграли Лигу конференций в прошлом году, а в сезоне-2022/2023 столичный клуб стал финалистом Лиги Европы, однако уступил трофей «Севилье».

Прошедший розыгрыш чемпионата Италии желто-красные завершили на шестом месте в турнирной таблице Серии А.